Руками из кастрюли: в России запретят пластиковую посуду

Вилки, соломинки, ватные палочки - ограничения коснутся всех сфер жизни

Россиян могут лишить привычных бытовых удобств в виде одноразовой посуды из пластика. Ее продажу в России могут в скором времени запретить. На этом настаивают в Минприроды РФ, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Минприроды России – за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использование пластика и, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают", – подчеркнул министр в интервью РИА "Новости".

Ранее в Евросоюзе приняли решение о прекращении продажи одноразовых пластиковых изделий с 2021 года. Комментируя это, премьер Дмитрий Медведев сказал, что и в России со временем примут соответствующий закон.

"Мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять", – подтвердил Кобылкин.

Пока не ясно, какие именно пластиковые изделия могут запретить в России. Если за образец будет взято решение ЕС, то закон коснется одноразовых тарелок, стаканчиков, столовых приборов, трубочек для напитков, упаковочных контейнеров и даже ватных палочек, отмечает телеканал "360".

Между тем, не все специалисты приветствуют решение о запрете одноразового пластика. По мнению эколога Максима Шингаркина, проблема не в одноразовой посуде, а ее утилизации.

"Реальные проблемы экологии обращения с твердыми отходами вообще не вяжутся с наличием или отсутствием одноразовой пластиковой посуды. Проблема в другом ‒ в том, что нет инфраструктуры переработки отходов", – подчеркнул Шингаркин в эфире радио Sputnik.