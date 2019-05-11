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10 мая Мария Бутина покинула изолятор в Александрии. Об этом говорится в уведомлении официальной тюремной базы.
"Мария Бутина была переведена из-под (юрисдикции. – Прим. ред.) офиса шерифа Александрии 10 мая 2019 года", – цитирует РИА Новости сообщение.
После перевода из тюрьмы в штате Вирджиния россиянка исчезла.
Ее адвокат Роберт Дрисколл подтвердил, что местонахождение девушки неизвестно.
"Она покинула изолятор Александрии. Пока не знаем, куда (перевели. – Прим.ред.)",
– сказал он в беседе с информагентством.
Напомним, ранее Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Россиянку обвиняют в участии в сговоре с целю незаконной работы на иностранное правительство. Мария выйдет на свободу в конце этого года – половину срока она провела в заключении, пока велось расследование. Чтобы избежать большого срока, Бутиной пришлось заключить сделку со следствием. Российская "шпионка" признала вину и отказалась от судебного процесса.
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