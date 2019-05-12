Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мэй поиграла в футбол и опозорилась

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Политик позабавила своим умением играть в мяч

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй часто попадает в нелепые ситуации. В этот раз политик поиграла в футбол, что вызвало смех у пользователей Сети.

Мэй опубликовала видео с подписью "Историческая неделя для английского футбола". Клубы с Туманного Альбиона вышли в финал Лиги чемпионов и Лиги Европы. Политик добавила, что этот пример вдохновляет детей, взрослых и премьер-министров.

"Невероятно, но факт: футболист из Вас лучше, чем премьер-министр", – написал пользователь Сети.

"Ваш пиарщик сознательно занимается саботажем ради смеха", – ответил другой комментатор.

"Как британскому премьеру удается так часто попадать в неловкие ситуации?", – удивился один из пользователей.

"Столько голов в свои ворота, что я бы задумался о выборе другого вида спорта", – резюмировали в Сети.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Ходит с трудом: Горбачев посетил военный парад в Москве

Бывший президент СССР отказался от кресла-каталки

Немцы хотели уничтожить Нью-Йорк "по-советски"

Задолго до СССР субмарины кригсмарине угрожали США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей