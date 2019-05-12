Мэй поиграла в футбол и опозорилась

Политик позабавила своим умением играть в мяч

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй часто попадает в нелепые ситуации. В этот раз политик поиграла в футбол, что вызвало смех у пользователей Сети.

Мэй опубликовала видео с подписью "Историческая неделя для английского футбола". Клубы с Туманного Альбиона вышли в финал Лиги чемпионов и Лиги Европы. Политик добавила, что этот пример вдохновляет детей, взрослых и премьер-министров.

"Невероятно, но факт: футболист из Вас лучше, чем премьер-министр", – написал пользователь Сети.

"Ваш пиарщик сознательно занимается саботажем ради смеха", – ответил другой комментатор.

"Как британскому премьеру удается так часто попадать в неловкие ситуации?", – удивился один из пользователей.

"Столько голов в свои ворота, что я бы задумался о выборе другого вида спорта", – резюмировали в Сети.