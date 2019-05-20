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Защита Александра Кокорина обнаружила в вердикте Пресненского суда противоречие и теперь намерена добиться его смягчения. Об этом заявил адвокат спортсмена Вячеслав Барик.
По его словам, судья с одной стороны признал доказанным факт преступления в составе группы лиц, а с другой – отверг обвинение в предварительном сговоре Кокорина, Мамаева и других фигурантов дела. В результате осужденные получили тюремные сроки больше, чем должны были.
"Судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения", – цитирует Барика РИА "Новости".
Учитывая это обстоятельство, защита Кокорина уже подала апелляцию.
Ранее "Утро" писало о том, что Александра Кокорина, его
брата Кирилла Кокорина и Павла Мамаева приговорили к реальным тюремным срокам.
Кокорины получили по полтора года колонии общего режима, Мамаев – на месяц
меньше. С учетом проведенного в изоляторе времени Кокорины должны отбыть за
решеткой по 7,5 месяцев, а Мамаев – 6,5.
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