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Популярный вид спорта улучшает память

Фото: pixabay.com
Тренировки способствуют образованию новых нейронов

Всемирная организация здравоохранения в последнем исследовании установила, что физическая активность уменьшает возможность развития диабета, снижает артериальное давление, но главное – устраняет риски, связанные со снижением когнитивной активности.

Память, внимательность, дальновидность значительно улучшатся от регулярных походов в спортивный зал или утренних пробежек по парку.

Спорт не только в целом стимулирует работу мозга, но и способствует образованию новых нейронов в гиппокампе, ключевой зоне, отвечающей за память человека. Что особенно важно, у зрелых людей бег или занятия на велотренажере стимулируют семантическую память, то есть способность сохранять знания об окружающем мире и язык, на котором мы говорим.

Эксперты отмечают в своем исследовании, что эффект будет заметен только у людей с легкой формой искажения когнитивной активности, данный метод не может быть полноценным лечением. Тем не менее спортивные занятия являются действенной профилактикой и стимуляцией для сохранения многих важных функций головного мозга.

Алиса РЫЖОВА
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