В ближайшее десятилетие наши космонавты должны высадиться на спутнике Земли

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ожидает, что через 10 лет на Луне высадится первый россиянин. Об этом он заявил во время визита в МГУ.



По его мнению, в 2029 году российский экипаж должен облететь Луну, а пилотируемый полет с высадкой космонавтов должен состояться в 2030 году. К тому моменту там уже планируется создать базу для жизни и работы, передает РИА "Новости".

Он также обратился с предложением к ректору МГУ Виктору Садовничему отправить в дальний космос "Ноев ковчег" для эксперимента.

"Давайте сделаем аппарат "Ноев ковчег", поместим туда и растения из коллекции МГУ, и что-то ещё. Посмотрим, что происходит с этими живыми организмами в условиях дальнего космоса", – цитирует Рогозина "Говорит Москва".