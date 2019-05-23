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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ожидает, что через 10 лет на Луне высадится первый россиянин. Об этом он заявил во время визита в МГУ.
По его мнению, в 2029 году российский экипаж должен облететь Луну, а пилотируемый полет с высадкой космонавтов должен состояться в 2030 году. К тому моменту там уже планируется создать базу для жизни и работы, передает РИА "Новости".
Он также обратился с предложением к ректору МГУ Виктору Садовничему отправить в дальний космос "Ноев ковчег" для эксперимента.
"Давайте сделаем аппарат "Ноев ковчег", поместим туда и растения из коллекции МГУ, и что-то ещё. Посмотрим, что происходит с этими живыми организмами в условиях дальнего космоса", – цитирует Рогозина "Говорит Москва".
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