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Земле конец: инопланетяне остужают Солнце

Фото: www.globallookpress.com
Человечество погибнет от ледникового периода

Уфологи утверждают, что около Солнца находятся пришельцы, которые попали в нашу Вселенную через черную дыру. Из-за этого на Земле уже давно происходят различные катаклизмы. К тому же, на Солнце исчезли пятна, что губительно для людей.

Их нет на нашей звезде уже 79 дней и причина этого в экспериментах жителей других миров, которые исследуют, как Солнце влияет на другие планеты. Однако некоторые конспирологи считают, что недоброжелательные пришельцы готовятся захватить Землю, на которую нашлют ледниковый период.

Вероятно, так называемый солнечный минимум, передает VladTime, наступит на нашей планете в 2020-м. Однако если это случится раньше, чему способствуют пришельцы, то катастрофы не избежать.

Полина ИВАНОВА
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