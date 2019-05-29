Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Избитого российского дипломата не выпускают из Косово

Прокуратура непризнанной республики готовится возбудить против него уголовное дело

Посол России в Сербии Александр Чепурин сообщил, что власти непризнанной республики Косово не дают перевезти на лечение в Белград Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН, который был травмирован и задержан в ходе вторжения полиции на север сербского края.

"Это находится за пределами человеческого понимания", - 

написал дипломат в микроблоге Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что россиянин будет переведен на лечение в Белград, в главный госпиталь Сербии, Военно-медицинскую академию. При этом прокуратура непризнанной республики готовится возбудить против дипломата уголовное дело.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В Европе потребовали ввести санкции против Украины

К мирским властям Киева воззвали церковные

Севастополь уходит под воду

Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей