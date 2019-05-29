Избитого российского дипломата не выпускают из Косово

Прокуратура непризнанной республики готовится возбудить против него уголовное дело

Посол России в Сербии Александр Чепурин сообщил, что власти непризнанной республики Косово не дают перевезти на лечение в Белград Михаила Краснощекова, сотрудника миссии ООН, который был травмирован и задержан в ходе вторжения полиции на север сербского края.

"Это находится за пределами человеческого понимания", -

написал дипломат в микроблоге Twitter.

Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их «полицейскими» сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания. — Александр Чепурин (@AVChepurin) 29 мая 2019 г.

Ранее СМИ сообщили, что россиянин будет переведен на лечение в Белград, в главный госпиталь Сербии, Военно-медицинскую академию. При этом прокуратура непризнанной республики готовится возбудить против дипломата уголовное дело.

