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Не так уж и полезна: при каких болезнях нельзя есть зелень

Фото: www.globallookpress.com
Питание может усугубить проблемы со здоровьем

Зелень является неотъемлемой частью здорового рациона для многих. Как выяснилось, не все ее виды полезны, если вы страдаете от определенных заболеваний.

Так, петрушку медики не советуют есть тем, у кого проблемы с мочевым пузырем и почками. Эта трава обладает мочегонным эффектом.

Любимый многими зеленый лук нужно исключить из меню тем, у кого язва желудка. Даже при небольших проблемах с ЖКТ рисковать не стоит.

Сердечникам и гипертоникам не рекомендуется употреблять кинзу, а тем, кто страдает от подагры, заболеваний печени и камней в почках, нужно отказаться от шпината.

Тем не менее, существует такой вид зелени, который можно есть абсолютно всем – листья салата не несут в себе никакой угрозы для здоровья, пишет сайт "Белновости".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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