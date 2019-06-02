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Ученые назвали эффективные способы замедлить старение

Фото: www.globallookpress.com
Главным условием является здоровое питание и физическая активность

Ученые дали несколько советов тем, кто желает приостановить собственное старение.

Одним из главных условий для этого, как полагают эксперты, является поддержание высокой физической активности. У пенсионеров она уменьшает уровень холестерина. Особенно полезна аэробная активность -– благодаря ей лучше контролируется уровень сахара в крови и укрепляется сердце.

Немаловажно и здоровое питание. Просто "волшебными" продуктами для сохранения молодости являются фрукты, овощи и цельнозерновые злаки, снабжающие организм человека клетчаткой.

Замедлить процессы старения поможет здоровый кишечник. Для этого, как сообщает Medikforum, необходимо отказаться от курения и алкоголя.

Кроме того, специалисты советуют чаще гулять на природе. Прогулки свежем воздухе позволят получить организму получить необходимое количество витамина D, защищающего от онкологии и болезней сердца.

Андрей ДОВЛАТОВ
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