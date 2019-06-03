С производителей табака предложили взимать дополнительные отчисления

В России может быть введен экологический сбор с фирм, выпускающих табачную продукцию. Он составит 5 руб. с одной пачки сигарет. С подобной инициативой выступила организация "Трезвая Россия".



По расчетам представителей организации, введение сбора позволит ежегодно собирать в бюджет около 75 млрд рублей. При этом цены на табачную продукцию вырастут примерно на 5%. Необходимость введения сбора "трезвенники" обосновали вредным воздействием табачного дыма на окружающую среду, передают "Известия".

В Министерстве здравоохранения РФ инициатива получила одобрение. Чиновники отметили, что курильщики, которые бросают бычки мимо урны, тем самым создают 680 млн т мусора ежегодно. Кроме того, в атмосферу поступает более 7 тыс. наименований токсичных химических веществ. Окурки – это бомба замедленного действия, поскольку сигаретные фильтры без переработки разлагаются около 100 лет. Тем самым количество вредных веществ в почве и атмосфере с годами накапливается, сообщает "Царьград".

Окончательное решение о введении сбора будут принимать Министерство природных ресурсов и экологии и Министерство финансов РФ. Ранее Минприроды отклоняло похожее предложение, обосновывая это нежеланием облагать производителей сигарет двойной налоговой нагрузкой.

В России началась новая волна борьбы с курением. Ранее глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил распространить законодательные ограничения антитабачного закона на кальяны, вейпы и электронные сигареты. В частности, он выступил за полный запрет на употребление кальяна в заведениях общественного питания. Общественник сослался на научные исследования, которые показывают, что использование кальянов может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников ресторанов, отмечает РИА "Новости".

В последние годы число курящих россиян значительно снизилось. Сейчас курильщиков в стране около 29%, показывают опросы. В 2011 г. в России было 38% курящих среди взрослого населения, но после принятия ряда антитабачных законов их число стало снижаться. Тем не менее наша страна остается лидером по числу выкуренных сигарет на душу населения, передает ТАСС. Россияне (включая стариков и младенцев) курят примерно по 5,9 сигарет в день.