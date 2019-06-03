Добросовестные жильцы не должны переплачивать за хитрых соседей

Минстрой предложил не ставить в обязательном порядке приборы учета тепла в новостройках. Инициатива связана с тем, что недобросовестные жильцы научились экономить за счет своих соседей.

Граждане, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, заставляют тех, кто живет рядом с ними, платить за тепло, а сами за их счет обогреваются через стены, пол и потолок.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева подтвердила "Российской газете", что конфликты между соседями из-за этого вопроса в последнее время участились. К примеру, часто отключают батареи в своих квартирах люди, купившие жилье с инвестиционными целями, или же те, кто уезжает надолго на заработки.

В Минстрое также подчеркнули, что установить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме с помощью счетчиков невозможно. Кроме того, индивидуальные приборы учета стоят достаточно дорого, что невыгодно для граждан, отметили в ведомстве.

Вопрос об отмене обязательных счетчиков рассмотрят в июне на заседании межведомственной рабочей группы, сообщает сайт "Комсомольская правда".