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Раскрыта необычная схема мошенничества

Фото: www.globallookpress.com
Некоторые пострадавшие уверены, что стали жертвами людей со сверхъестественными способностями

С приходом лета торговые точки Московской области столкнулись с неожиданным валом мошенничества. Недобросовестные покупатели не только получают товар бесплатно, но и забирают себе сдачу с денег, которых не платили.

Схема этого мошенничества необычна, но проста. Злоумышленник показывает кассиру деньги, затем отвлекает его чем-то, быстро прячет купюру, после чего забирает и покупку, и сдачу.

При этом жертвой мошенников может стать даже опытный продавец. Из-за этого многие пострадавшие начинают подозревать, что пострадали от людей со сверхъестественными способностями.

"Ни один продавец не мог объяснить, почему он решил, что деньги ему отдали. Наверно, это гипноз или телепатия", – цитирует сайт "Подмосковье сегодня" владелицу одного из магазинов детских игрушек в городе Одинцово Московской области Елену Филиппову.

Специалисты, однако, уверены, что ни о какой телепатии и других взаимодействиях с тонкими материями речи не идет. "Когда продавец касается купюры или видит ее, его внимание резко переключают на что-нибудь другое, например, интересуются другим товаром. А купюру быстро прячут. В сознании человека остается факт, что деньги получены, и он выдает сдачу", – раскрыл тонкости необычной мошеннической схемы председатель комитета по безопасности Московского областного отделения "Опора России" Алексей Жаренко.

"Это знание психологии и ловкость рук", – подчеркнул Жаренко.

Он добавил, что подобный метод обмана продавцов совсем не нов. Наибольшая угрозу такие мошенники несут небольшим магазинам.

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