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Назван лучший напиток для жаркой погоды

Фото: www.globallookpress.com
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Для того, чтобы быстро утолить жажду в жару, нужно выпить разбавленный яблочный сок – он поможет нормализовать артериальное давление и улучшит обмен веществ.

Исследования канадских ученых показали, что такой напиток очень хорошо восстанавливает водно-солевой баланс в организме. Полезно давать его и детям в случае обезвоживания при кишечных заболеваниях.

"Яблочный сок оказался на 17% эффективнее, чем специальные электролиты", –

рассказала "Российской газете" руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

Однако, предупредила эксперт, соки – это больше еда, чем питье, и их потребление нужно ограничивать. По мнению диетологов, можно пить от одного до трех стаканов в сутки. Лучшие соки в жару – кислые: апельсиновый, грейпфрутовый. ягодные морсы. Они хорошо утоляют жажду.

Полезны в жаркую погоду и овощные соки – в них меньше сахара, чем во фруктовых и много микроэлементов. Хомич напомнила, что не нужно брать соки на пляж: под солнцем в них быстро размножаются вредные бактерии.

Валентина МАЙОРОВА
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