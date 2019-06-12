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Инсульт и зависимость: названы опасные последствия привычки пить кофе

Фото: www.globallookpress.com
Люди могут даже не подозревать о повышенной чувствительности к кофеину

Медики выяснили, чтоупотребление кофе с утра чревато опасностями. Отмечается, что при резком отказе от напитка у человека проявятся симптомы абстинентного синдрома – раздражительность, агрессивность, головные боли.

"Утренний кофе вызывает зависимость, сопоставимую с зависимостью от никотина, – заявил психиатр-нарколог Сергей Нурисламов.

Постоянная стимуляция организма с помощью кофе может привести к его изнашиванию, истощению, добавил врач-нарколог Алексей Луньков.

"Что кофе, что алкоголь, что наркотики – они воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние, -– приводит его слова Medikforum.

Также кофе может привести к инсульту при наличии у человека повышенной чувствительностью к кофеину, считает врач Константин Заболотный.

Ранее "Утро" сообщало, что кофе находится под строгим запретом для тех, кто страдает от эпилепсии, бессонницы, нарушений сердечного ритма, глаукомы.

Андрей ДОВЛАТОВ
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