Инсульт и зависимость: названы опасные последствия привычки пить кофе

Люди могут даже не подозревать о повышенной чувствительности к кофеину

Медики выяснили, чтоупотребление кофе с утра чревато опасностями. Отмечается, что при резком отказе от напитка у человека проявятся симптомы абстинентного синдрома – раздражительность, агрессивность, головные боли.

"Утренний кофе вызывает зависимость, сопоставимую с зависимостью от никотина, – заявил психиатр-нарколог Сергей Нурисламов.

Постоянная стимуляция организма с помощью кофе может привести к его изнашиванию, истощению, добавил врач-нарколог Алексей Луньков.

"Что кофе, что алкоголь, что наркотики – они воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние, -– приводит его слова Medikforum.

Также кофе может привести к инсульту при наличии у человека повышенной чувствительностью к кофеину, считает врач Константин Заболотный.

Ранее "Утро" сообщало, что кофе находится под строгим запретом для тех, кто страдает от эпилепсии, бессонницы, нарушений сердечного ритма, глаукомы.