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Американские ученые выявили новые причины развития диабета

Фото: www.globallookpress.com
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Нужно быть острожными с мясом кролика, но в то же время любить орехи, овсянку, гречку и шпинат

Исследователи из США выяснили, что если человек практически не употребляет в пищу овощи, фрукты, молочные продукты и мясо, это значительно повышает риск развития сахарного диабета. При этом специалисты предупредили, что печень и мясо кролика следует практически исключить из своего рациона из-за большого количества в них витамина В12.

В то же время, как пишет VistaNews, витамины В2 и В6 нужны для профилактики развития диабета и их много в черном хлебе, орехах, овсянке, гречке и шпинате.

Как отметили специалисты,важен и порядок приема пищи. Сначала лучше есть овощи, а потом переходить к гарниру, мясу или рыбе.

Андрей ДОВЛАТОВ
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