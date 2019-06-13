Суд оставил приговор Кокорину и Мамаеву без изменений

Наказание спортсмены будут отбывать в колонии общего режима

Мосгорсуд оставил без изменения приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. Он вступил в силу, сообщает ТАСС.

Игрок "Зенита" в итоге получил один год и 6 месяцев, а его товарищ -– один год и 5 месяцев лишения свободы. Наказание футболисты будут отбывать в колонии общего режима.

В то, что апелляция поможет им, Мамаев не верил изначально. Перед ее рассмотрением он устроил небольшой скандал. Происходящее в суде футболист назвал "позором" и признался, что из его дела устроили спектакль.

Напомним, что в октябре прошлого года известные футболисты пьяные стали участниками драки с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Александром Паком. До сегодняшнего дня они находились в СИЗО.