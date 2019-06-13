Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Суд оставил приговор Кокорину и Мамаеву без изменений

Наказание спортсмены будут отбывать в колонии общего режима

Мосгорсуд оставил без изменения приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. Он вступил в силу, сообщает ТАСС. 

Игрок "Зенита" в итоге получил один год и 6 месяцев, а его товарищ -– один год и 5 месяцев лишения свободы. Наказание футболисты будут отбывать в колонии общего режима.

В то, что апелляция поможет им, Мамаев не верил изначально. Перед ее рассмотрением он устроил небольшой скандал. Происходящее в суде футболист назвал "позором" и признался, что из его дела устроили спектакль.

Напомним, что в октябре прошлого года известные футболисты пьяные стали участниками драки с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Александром Паком. До сегодняшнего дня они находились в СИЗО.

Андрей ДОВЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей