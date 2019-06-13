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Мамаев назвал позором дело против него

Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com
Футболист пожаловался, что из его дела устроили спектакль

Рассмотрение апелляции Павла Мамаева в Мосгорсуде не прошло без скандала. Спортсмен, выступая с речью, заявил, что устал в течение восьми месяцев "что-то просить". Он уверен, что судья не сжалится над ним, а заседание – всего лишь "очередное шоу для нас и для телевидения, которое тут сегодня работает".

"Просто скажу, что все, что тут происходит и было в Пресненском суде, – это позор! Уверен на 1000%, что и сегодня ничего не изменится",

– посетовал Мамаев, передает телеканал RT.  

К слову, на заседание, на котором рассматривается апелляция, не пустили детей футболиста, так как им не исполнилось еще 16 лет. А его жена Алана не смогла попасть в зал, так как не было свободных мест.

В начале мая 2019-го Пресненский суд приговорил Павла Мамаева к году и пяти месяцам лишения свободы по обвинению в хулиганстве и побоях главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Потасовки произошли в октябре 2018 года.

Если Мосгорсуд признает это решение несправедливым, спортсмен сможет выйти на свободу уже сегодня. Его приятеля Александра Кокорина суд отправил в колонию общего режима на год и шесть месяцев. 

Фоторепортаж
Под столом и сверху: вскрылись пикантные детали скандала с Кокориным и Мамаевым
Павел Мамаев. Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ИВАНОВА
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