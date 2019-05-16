Кокорин и Мамаев продолжат играть

Спортсмены поделились планами на будущее

Осужденные за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сохраняют верность любимой игре. Они не сомневаются, что после отбывания наказания в колонии вернутся в профессиональный футбол. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Мы неоднократно общались с Мамаевым и Кокориным, футбол для них очень важен. Они говорили, что планируют продолжить карьеру", – цитирует Мельникова "Р-Спорт".

По его словам, Кокорин и Мамаев следят за новостями о своих командах, интересуются матчами.

В настоящее время Кокорин остается игроком питерского "Зенита", а вот "Краснодар" контракт с Мамаевым расторг, напоминает "Российская газета".

Мамаев с Кокориным, его младшим братом Кириллом и приятелем Александром Протасовицким были осуждены за драку в центре Москвы. Пресненский суд Москвы 8 мая назначил футболистам наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев, двум другим фигурантам – на 1 год 5 месяцев.