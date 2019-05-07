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"Это слишком": Кокорина пожалели

Александр Кокорин. Фото: www.globallookpress.com
Судьба футболистов-дебоширов решится 8 мая

Экс-тренер российской сборной по футболу Фабио Капелло назвал слишком жестким наказание, которое запросил прокурор по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Полтора года в тюрьме? Нет, это слишком...Считаю такую меру чересчур жесткой. Кокорин, на мой взгляд, не заслуживает столь строгого наказания", - 

приводит слова Капелло "Спорт-Экспресс".

Прокурор Светлана Тарасова на заседании Пресненского суда 6 мая предложила назначить Александру Кокорину наказание сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву – 1 год 5 месяцев.

После этого Кокорин обратился к суду с просьбой оправдать футболистов:

"Хотел бы сказать, что мы полностью признали свою вину в отношении побоев Дениса Пака. Хочу еще раз извиниться перед ним... Хочу извиниться перед обществом. Перед командой, тренерским штабом, руководством, своей семьей, родителями. Мне тяжело говорить", - 

цитирует Кокорина "Чемпионат". Мнения пользователей Сети относительно того, как следует поступить с футболистами, разделились.

"Бывают исключения из правила.Поэтому надо бы талантливых балбесов в большой футбол вернуть", "Они даже в такой момент вроде и каются и тут же указывают суду ,что хватит им того времени наказания,которое они получили в СИЗО. Свобода для них опасна, они свободе тоже опасны", "Вероятно возвращаться придется в малый футбол", –

написали интернет-пользователи в Twitter.

Кокорину также напомнили, что до заключения в СИЗО он вел себя совсем по-другому:

"Тряпка. До этого, особенно вместо драки, он что-то не особо рыдал", "Он еще хуже , чем я о нем думала",  "Плакать надо было в баре, когда человека по голове стулом ударил", "А куда подевались его дерзость и бравурное насироение?", "И куда весь гонор делся...." (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет вынесен 8 мая.

Валентина МАЙОРОВА
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