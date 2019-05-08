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Свобода или срок: суд решает судьбу Кокорина и Мамаева. LIVE

Фото: www.globallookpress.com
Громкое дело футболистов приблизилось к развязке

В среду, 8 мая, в 14:00 Пресненский суд Москвы должен огласить приговор нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. "Утро" пристально следит за кульминацией этой удивительной истории.

13:04. Допрос свидетелей по делу получился отдельным шоу с подробностями из какого-то трэш-сериала: каминг-аут прямо зале суда, интимные подробности о "псевдосексе" Кокорина с одной из девушек и демонстративный уход одной из свидетельниц с заседания. Интересно, что рассказ свидетелей про "романтические" отношения Кокорина со спутницей из компании слушала присутствовавшая на заседании его жена Дарья. 

13:03. Обвинение требует для футболистов реальных сроков, пишет НСН. На заседании 6 мая прокурор Светлана Тарасова попросила приговорить Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева – к году и пяти месяцам, уточняет URA.RU.

13:02. Несмотря на то, что Кокорин и Мамаев находились в СИЗО с октября прошлого года, их дело по факту начали рассматривать только 3 апреля, то есть почти через полгода. 

Во время слушаний по делу были допрошены потерпевшие и многочисленные свидетели. Также были изучены видео– и аудиоматериалы, в том числе запись в "Кофемании", отмечает "Комсомольская правда".   

13:01. Учитывая нежелание Кокорина и Мамаева идти в полицию с объяснениями и общественный резонанс, правоохранительные органы пошли на самые жесткие меры. Кокорин и Мамаев были объявлены в розыск, а позже арестованы и взяты под стражу. Сперва им было предъявлено обвинение по статьям "Побои" и "Хулиганство", однако позже следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав  его на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений".

13:00. Вкратце изложим, что произошло. Утром 8 октября прошлого года Кокорин и Мамаев вместе с компанией из парней и девушек устроили дебош в одном из заведений "Кофемании". Конфликт у них произошел с видным чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным, которые завтракали в заведении.

Во время стычки сторон Кокорин ударил Пака стулом, а младший брат Кокорина Кирилл ударил чиновника по лицу. Вся потасовка была снята камерой видеонаблюдения.

Вскоре после того, как информация о драке в "Кофемании" попала в СМИ, выяснилось, что несколькими часами ранее футболисты избили водителя телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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