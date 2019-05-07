Горе-футболисты могут отделаться легким испугом

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в среду, 8 мая, могут выйти из-под стражи. Такое предположение сделал известный адвокат Сергей Жорин, комментируя "Советскому спорту" предстоящее завтра судебное решение по делу скандальных футболистов.

По его мнению, наказание, которое ожидает спортсменов, будет ниже того, какое просит для них прокурор. Специалист считает, что Кокорина и Мамаева приговорят к сроку, который они уже отбыли к моменту вынесения приговора.

Поэтому футболистов могут выпустить на свободу прямо из зала суда.

При этом Жорин полагает, что спортсмены – нарушители общественного спокойствия не вправе рассчитывать на условный срок. Также он сомневается, что их ждет оправдательный приговор.





"В теории все возможно, но на практике, думаю, нет. Там разница всего в месяц. Учитывая, что они уже находятся под стражей, при реальном сроке возникает право на реабилитацию и так далее", – объяснил специалист.

Напомним, футбольных звезд Кокорина и Мамаева обвиняют в двух драках в центре Москвы, которые они развязали с разной степенью интенсивности за один вечер 8 октября прошлого года. По делу также проходят младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. В драках с этой веселой компанией пострадали водитель Виталий Соловчук, гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин и чиновник Минпромторга Денис Пак.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои", но впоследствии его переквалифицировали на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".



Приговор Кокорину и Мамаеву должны объявить 8 мая в 14:00 по мск.