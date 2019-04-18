Жена в слезах: Кокорину дадут реальный срок

Доведенная до отчаяния супруга футболиста обрушилась с ненавистью на пострадавших

Пока Александр Кокорин сидит в СИЗО, его возлюбленная Дарья Валитова пытается спасти мужа от тюрьмы. Девушка уверена, что ему вынесут реальный, а не условный приговор. И виноват в этом будет пострадавший чиновник Денис Пак.

"Я правда никогда не думала что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди...которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки!"

– с такими словами Валитова начала свой эмоциональный пост в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Можно было бы подумать, что девушка говорит о Кокорине, но, как следует из контекста, "злым" и "подлым" оказался Пак, которого спортсмен огрел стулом. Претензий к нему у девушки оказалась масса. Во-первых, спустя полгода следствия показания Пака стали "более жесткими", но в тоже время одинаковыми, будто "по бумажки зачитанные". По ее словам, чиновник на судебном заседании говорил как по сценарию и якобы передергивал факты. Например, он утверждал, что Кокорин и Мамаев напали на него по сговору. Валитова же считает, что в действительности между участниками драки был всего лишь "очень эмоциональный диалог".

Поскольку Пак, в отличие от Кокорина, оказался явно лучше готов судебной тяжбе, суд пока, кажется, больше склонен занимать сторону обвинения. Во всяком случае арест Кокорину и Мамаеву продлили еще на полгода – до 25 сентября. Апелляцию защиты судья отклонил. На фоне того, какой серьезный оборот приняло дело спортсменов, у Валитовой произошло прозрение.

"Все идет к тому что им дадут реальный срок! Нет товарищи, это не совпадения...это просто реальность...где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость!"

– заявила супруга Кокорина.

По ее словам, "вранье" чиновника причинило ей сильную боль. Девушка осознала, что они с мужем "никто в этой системе", которая рушит судьбы молодых людей и семей.

"Правда от всего этого вранья у меня столько боли...но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе! Я очень надеюсь на правосудия и то что наше государство обратит внимания,как ломают судьбы молодым людям, семьям и детям".