Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жена в слезах: Кокорину дадут реальный срок

Александр Кокорин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Доведенная до отчаяния супруга футболиста обрушилась с ненавистью на пострадавших

Пока Александр Кокорин сидит в СИЗО, его возлюбленная Дарья Валитова пытается спасти мужа от тюрьмы. Девушка уверена, что ему вынесут реальный, а не условный приговор. И виноват в этом будет пострадавший чиновник Денис Пак.

"Я правда никогда не думала что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди...которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки!" 

– с такими словами Валитова начала свой эмоциональный пост в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Можно было бы подумать, что девушка говорит о Кокорине, но, как следует из контекста, "злым" и "подлым" оказался Пак, которого спортсмен огрел стулом. Претензий к нему у девушки оказалась масса. Во-первых, спустя полгода следствия показания Пака стали "более жесткими", но в тоже время одинаковыми, будто "по бумажки зачитанные". По ее словам, чиновник на судебном заседании говорил как по сценарию и якобы передергивал факты. Например, он утверждал, что Кокорин и Мамаев напали на него по сговору. Валитова же считает, что в действительности между участниками драки был всего лишь "очень эмоциональный диалог".

Поскольку Пак, в отличие от Кокорина, оказался явно лучше готов судебной тяжбе, суд пока, кажется, больше склонен занимать сторону обвинения. Во всяком случае арест Кокорину и Мамаеву продлили еще на полгода – до 25 сентября. Апелляцию защиты судья отклонил. На фоне того, какой серьезный оборот приняло дело спортсменов, у Валитовой произошло прозрение.

"Все идет к тому что им дадут реальный срок! Нет товарищи, это не совпадения...это просто реальность...где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость!"

– заявила супруга Кокорина.

По ее словам, "вранье" чиновника причинило ей сильную боль. Девушка осознала, что они с мужем "никто в этой системе", которая рушит судьбы молодых людей и семей.

"Правда от всего этого вранья у меня столько боли...но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе! Я очень надеюсь на правосудия и то что наше государство обратит внимания,как ломают судьбы молодым людям, семьям и детям".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия шантажирует Европу газовым кризисом

От "Газпрома" требуют заключить контракт с компанией, которой нет

Приехали договариваться: посланница Трампа тайно прибыла в Москву

Чиновники России и США провели строго засекреченные переговоры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей