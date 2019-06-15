Назван необычный способ избежать тромбов

Частые горячие ванны помогут сохранить здоровье

Эксперты отмечают, что многие люди зря не лежат в пене. Особенно это полезно тем, кто проводит много времени за компьютером и мало двигается. Ведь из-за этого кровообращение ухудшается, что повышает риск возникновения тромбов. Впрочем, чтобы процедура была полезной, понадобится специальное средство.

Так, вместо пены для ванны стоит добавлять сульфат магния, который стимулирует здоровое кровообращение. Это вещество к тому же нормализует работу сердечно-сосудистой системы. При умеренном использовании оно защитит от инсульта.

Чтобы усилить эффект от ванны, отмечает портал VistaNews, стоит мазать участки тела, где нарушена циркуляция крови, маслом из цветов бессмертника. Оно обладает противовоспалительным свойством и тоже способствует разжижению крови. Впрочем, не стоит забывать о том, что перед тем, как использовать народные рецепты, важно проконсультироваться с врачом, чтобы быть уверенным в том, что нет противопоказаний к тем или иным процедурам.