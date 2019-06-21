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"Вы такой фантастический": Трамп дозвонился Путину

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский президент попросил у коллеги помощи во время "Прямой линии"

К несчастью, намечавшийся разговор по душам некстати прервался.

О курьезе во время общения Владимира Путина с россиянами рассказали американские журналисты. В эфире ток-шоу "The Late Show with Stephen Colbert" появился шуточный сюжет о Дональде Трампе.

Зрителям показали ролик, где с помощью монтажа американский лидер "пообщался" с российским. Нужно сказать, что Трамп, видимо, по воле команды ток-шоу, выглядел весьма смешно.

"Вы такой фантастический!"

– начал беседу скандальный американец. Правда, президент России не понял, с кем говорит: пришлось представляться.

Далее Трамп сообщил, что согласно докладу Мюллера, сговора с Россией не было, добавив, что идет на второй президентский срок.

"Был бы благодарен за помощь", – робко сказал глава США. После неудобной просьбы связь якобы начала прерываться.

Путин извинился за досадное недоразумение, отметив, что "мы всей Россией в тоннель въезжаем".

Традиционную "Прямую линию" президент РФ провел накануне, 20 июня. Владимир Путин отвечал на вопросы россиян более четырех часов. В ходе трансляции произошло невиданное: дважды известный своей выдержкой политик прослезился.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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