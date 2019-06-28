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Доездились: пьяных водителей надолго изолируют от общества

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.ру
Нарушителей отправят за решетку на полтора десятка лет

Закон, ужесточающий наказание для водителей, совершивших в пьяном виде смертельное ДТП, вступил в силу в пятницу, 28 июня.

С этого дня гибель людей в результате аварии, которую спровоцировал водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, приравнивается к умышленному убийству. Максимальное наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет, передает "Дума ТВ".

Соответствующая инициатива была выдвинута председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Закон был принят депутатами ГД 30 мая и подписан президентом страны Владимиром Путиным 17 июня.

Николай ВИКТОРОВ
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