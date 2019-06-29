Политик не смогла сориентироваться в зале на встрече с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель в последнее время попадает в новостные сводки не из-за политических решений, а по состоянию здоровья. В этот раз политик вновь угодила в странную ситуацию на G20.

После встречи с Владимиром Путиным, Меркель запуталась во времени и пространстве. Сначала она сверяет часы с главой России, а потом идет в совершенно другую сторону. Ее остановил Путин и показал правильную дорогу.

Возможно, политик просто устала или была несобранной, однако этот случай на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у Меркель, вызывает тревогу за состояние главы Германии.