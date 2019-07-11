Россияне иронично отмечают, что металлолом всегда пригодится стране

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак сообщил о том, что Киев планирует пользоваться "их" Керченским проливом. Российские интернет-пользователи, комментируя это заявление, предупредили украинцев о том, что их ждет соответствующее наказание за нарушение границы РФ в Черном море.

"Именно в эту секунду – нет. А вообще, конечно, планируем. Потому Керченский пролив – наш, как бы русские не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем",

- ответил Хомчак журналистке издания "Новинарня" на вопрос о том, планируют ли военные пересекать Керченский пролив.

Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.

"В российских тюрьмах полно места. Они об этом знают и не торопятся", "Клеток хватит на всех, цирков у нас в России много. Будем возить и показывать", "Под конвоем и на буксире", "Без люлей как без пряников", "А разве уже были проходы?! Была попытка, закончившаяся плачевно... Хотят повторить – вперед! Металлолом всегда пригодится, только вот много ли его на окраине?!", "Когда рак свистнет на большой вашей крыше", "Теперь уж наверное на резиновых "кораблях" поплывут – в случае шухера сдул корабль, подмышку и баттерфляем до ридных берегив", "Такими Темпами, России придётся строить новые тюрьмы, для первопроходцев", "Хохлы решили весь флот передать России вместе с экипажами", – иронизируют пользователи Сети.

Впрочем, некоторые обращают внимание на то, что украинские корабли могут пройти через Керченский пролив, но лишь с соответствующим разрешением от властей России. О возможности для украинцев законно пересекать акваторию Азовского моря говорили и в Москве.

Три военных корабля Незалежной вошли в территориальные воды в ноябре 2018-го. Погранслужба ФСБ задержала моряков, которых суд отправил в СИЗО на время расследования. В Киеве требуют отпустить украинцев на родину.

Хочмак ранее утверждал, что Украина не будет пытаться пройти пролив военным путем, чтобы не было больше подобных последствий. При этом после инцидента сообщалось о том, что Незалежная может устроить вторую провокацию.