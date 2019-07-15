В правительстве ФРГ призвали не переживать за здоровье канцлера

Ангела Меркель побывала во Франции на праздновании Дня взятия Бастилии. Канцлер Германии, видимо, чтобы показать, что с ее здоровьем все в порядке, прошлась пешком. Однако когда пришло время разговаривать с журналистами, она тяжело дышала. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт поспешил успокоить общественность, отметив, в этом нет ничего необычного.

В течение двух часов военного парада Меркель то сидела, то вставала на трибуне, где были и лидеры других стран. Как отмечают журналисты BNN Bloomberg, она устроила настоящее "шоу", чтобы продемонстрировать свою прекрасную физическую форму. После этого канцлер ФРГ и президент Франции Эммануэль Макрон 10 минут шли, приветствуя ветеранов. А затем Меркель стоя общалась с журналистами, которые заметили у нее одышку.

Берлин, видимо, чтобы действия Меркель в Париже не прошли даром, поспешил заявить, что тяжело дыхание канцлера – это естественная реакция организма.

"Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление",

– объяснил Зайберт, которого цитирует издание Rheinische Post.

По информации "Пятого канала", немцы не переживают из-за здоровья Меркель, считая, что это ее личное дело. При этом сама канцлер уверяет, что проблем для беспокойства нет и она следит за своим состоянием.

Как напоминает телеканал "360", за последний месяц у Меркель трижды случались приступы дрожи на официальных мероприятиях. Из-за этого на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен политикам поставили стулья, чтобы канцлер ФРГ смогла сидя прослушать гимны стран.