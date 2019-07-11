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Может только сидеть: ради трясущейся Меркель нарушили правила

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
В Германии приняли экстренные меры, чтобы избежать повторения неловкой ситуации

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Берлине. Перед началом переговоров политики по традиции выслушали гимны обеих стран, но чтобы у Меркель не случился очередной приступ дрожи, им поставили стулья перед ее резиденцией.

По информации Spiegel Online, приступы происходили у канцлера ФРГ, когда она долго стояла, поэтому в протокол решили внести изменения. После переговоров на пресс-конференции Меркель, как передает Reuters, сообщила, что следит за своим здоровьем. Она подчеркнула, что понимает, какую должность занимает, поэтому должным образом относится к этому вопросу.

"Могу сказать по теме здоровья следующее. Вы можете исходить и из того, что как человек я тоже имею большой личный интерес в том, чтобы оставаться здоровой, и слежу за своим здоровьем",

– добавила канцлер ФРГ.

Видео, на котором виден небольшой подиум со стульями, где разместились политики, опубликовала в своем telegram-канале журналистка Наиля Аскер-заде.

Меркель 17 июля исполнится 65 лет. Отвечая на вопрос журналиста, как она относится к этой круглой дате, политик сказала, что понимает – люди стареют, моложе не становятся, но в каждом возрасте есть свои плюсы.

За последние несколько недель Меркель трижды становилось плохо. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня Меркель не могла удержать дрожь в руках. Позже она заявила, что это было связано с обезвоживанием. Спустя 10 дней ситуация повторилась в ходе встречи Меркель с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, но тогда она почему-то отказалась от воды. Очередной инцидент случился 10 июля во время переговоров канцлера в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. 

Полина ИВАНОВА
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