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Пробирает до дрожи: Меркель в третий раз за месяц сразил приступ

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Похоже, у немецкого лидера возникли серьезные проблемы со здоровьем

На канцлера ФРГ Ангелу Меркель на встрече в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне вновь обрушился приступ дрожи.

Неприятное происшествие случается с Меркель в третий раз за месяц, напомнил телеканал n-tv.

Впервые глава немецкого правительства испытала что-то похожее на судороги 18 июня. Меркель принимала прибывшего с официальным визитом президента Украины Владимира Зеленского, и камера зафиксировала, что во время исполнения национальных гимнов канцлер внезапно задрожала. Никто из присутствовавших не решился подойти к ней, опасаясь нарушить протокол.

Второй приступ случился у фрау канцлерин на переговорах с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. 

Официальные представители правительства заявляют, что со здоровьем у Меркель все в порядке.

"Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер– министром Финляндии идут по плану", –

рассказал ТАСС представитель кабмина ФРГ.  

При этом отвечать на вопрос, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с возобновляющимися приступами дрожи, в правительстве не стали.

"Я осветила вам вопрос о состоянии здоровья канцлера настолько глубоко, как только могу и хочу это сделать", - 

приводит РИА "Новости" слова представителя кабмина Ульрики Деммер.

Валентина МАЙОРОВА
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