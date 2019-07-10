Пробирает до дрожи: Меркель в третий раз за месяц сразил приступ

Нибиру
- Крым в опасности: Нибиру нападет на туристов
- Нибиру отступила: Земле угрожает еще одна планета
- Точка невозврата: совсем скоро Земля будет уничтожена
На канцлера ФРГ Ангелу Меркель на встрече в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне вновь обрушился приступ дрожи.
Неприятное происшествие случается с Меркель в третий раз за месяц, напомнил телеканал n-tv.
Впервые глава немецкого правительства испытала что-то похожее на судороги 18 июня. Меркель принимала прибывшего с официальным визитом президента Украины Владимира Зеленского, и камера зафиксировала, что во время исполнения национальных гимнов канцлер внезапно задрожала. Никто из присутствовавших не решился подойти к ней, опасаясь нарушить протокол.
Второй приступ случился у фрау канцлерин на переговорах с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Официальные представители правительства заявляют, что со здоровьем у Меркель все в порядке.
"Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер– министром Финляндии идут по плану", –
рассказал ТАСС представитель кабмина ФРГ.
При этом отвечать на вопрос, проходит ли Меркель медицинское обследование в связи с возобновляющимися приступами дрожи, в правительстве не стали.
"Я осветила вам вопрос о состоянии здоровья канцлера настолько глубоко, как только могу и хочу это сделать", -
приводит РИА "Новости" слова представителя кабмина Ульрики Деммер.
Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи
Дочь военнослужащего из Донбасса отрицает его причастность к крушению MH17