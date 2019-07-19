Запад умышленно игнорирует улики, предоставленные российской стороной

Американский историк и политолог Эрик Зюсс заявил о непричастности нашей страны к авиакатастрофе Boeing 777 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", произошедшей в июле 2014 г. в Донбассе. По его словам, международные следователи так и не представили внятных доказательств того, что удар по самолету нанесли россияне.



Специалист обратил внимание на тот факт, что следственной группой упорно игнорируются улики, которые предоставляет Москва. Вся эта ситуация уже "хуже, чем фарс, это невероятных масштабов скандал", добавил он.

"Мы не увидели абсолютно никакой реакции от Совместной следственной группы на те данные, которые предоставила российская сторона. Притом что эти данные просто уничтожают утверждение, что самолет был сбит с помощью российского "Бука". Но я хочу заметить: а была ли это ракета "Бук" в принципе? Есть много факторов, которые в принципе опровергают это",

– заявил Зюсс в интервью "Царьграду".

Многим на Западе, по его словам, давно стало очевидно, что "Россия не замешана в этой катастрофе". Ведь даже если самолет действительно был сбит из ракетного комплекса советского производства, это подтверждает причастность Украины к катастрофе, поскольку представленные следственной группой параметры ракеты говорят о том, что такие комплексы давно сняты с вооружения российской армии.

"Россия заявила следственной группе, что эта ракета принадлежала Украине. Самое худшее – то, что в группе, которую возглавляют Нидерланды, а членом ее является Украина, даже не отреагировали на новую информацию", – заключил эксперт.

Тем временем в Министерстве иностранных дел РФ сообщили о том, что между нашей страной и Нидерландами ведутся консультации по катастрофе рейса MH17, передает ТАСС. Они проходят на конфиденциальной основе, заявил замглавы ведомства Александр Грушко.

Пассажирский лайнер Boeing 777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, по версии которой самолет был сбит из ракетного комплекса "Бук", доставленного на территорию, подконтрольную ополченцами непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), из одной из воинских частей в России.