В ДНР отметили, что личность свидетеля так и осталась неизвестной

Украина так и не рассказала о том, кем является задержанный сотрудниками СБУ водитель автотягача, который якобы перевозил ЗКР "Бук", чем, по мнению следствия, сбили "Боинг-777" в 2014-м над Донецком. На это обратил внимание журналистов руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Так и осталась тайной киевского двора, кто же такой этот "бриллиантовый свидетель" – водитель или экспедитор, который по всей территории народной республики с рекламой своих транспортных услуг на борту, развозил зенитный ракетный комплекс",

– заявил Безсонов.

О том, что некоего мужчину арестовали в Незалежной и успели отправить в места лишения свободы, СБУ сообщила 17 июля.

Безсонов также подчеркнул, что Украина не представила в качестве свидетеля экс-командира ПВО города Снежного Владимира Цемаха, которого похитили с территории ДНР. Он добавил, что самопровозглашенная республика надеется на то, что международное сообщество не отступит и добьется того, чтобы международная следственная группа провела объективное расследование авиакатастрофы и объявила имена настоящих виновных.

Родственники Цемаха ранее подтвердили информацию СМИ о том, что сотрудники Службы Безопасности Украины выкрали из собственной квартиры. Глава ДНР Денис Пушилин говорил о том, что Киев, возможно, таким образом пытается сфальсифицировать доказательства по этой трагедии.

Малазийский "Боинг-777", который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул над Донецком в 2014-м, в катастрофе погибли 298 человек, находящихся на борту. Международная следственная группа заявила о том, что самолет сбили с помощью ЗКР "Бук", и обвинила в причастности к этому Россию. Москва не раз отрицала подобные обвинения, предоставляя Нидерландам существенные данные по этому делу. Однако доказательства не были приняты по внимание. Голландский прокурор недавно назвал имена трех россиян и одного украинца, которые якобы "тесно сотрудничали, чтобы сбить самолет". При этом эксперты обращают внимание на то, Украина причастна к этому преступлению. Так, историк Марк Солонин подчеркнул, что обломки ракеты, которые представили Нидерланды, являются частью боеголовки, никогда не взрывавшейся.