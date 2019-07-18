Нидерланды опозорились с главной уликой в деле о крушении MH17

Обломок ракеты, скорее всего, просто подкинули следователям

Военный эксперт Марк Солонин уверен, что международная следственная группа представила в 2018-м не ракету, которой в 2014-м сбили "Боинг 777" над Донецком, а неразорвавшийся боеприпас, не имеющий к этой трагедии никакого отношения. К такому выводу историк пришел, проанализировав кадры снаряда.

Как рассказал специалист, ракета, которую показали следователи, не вызывала сомнений в том, что она принадлежала ЗКР "Бук". Из-за этого Нидерланды решили, что Россия причастна к этому преступлению. Международная следственная группа же утверждала, что на обломке виден заводской номер, а ракета была типа 9М38, которую сделали в СССР в 1986-м. Москва подтвердила факт производства, но отметила, что боеприпасы такого вида утилизировали в 2011-м. Солонин подчеркивает, что стрелять в 2014-м снарядом, который уничтожили в тремя годами ранее, невозможно.

Эксперт также указывает на то, что международная следственная группа не могла подтвердить на 100% происхождение найденного корпуса, но он уверен, что ее боеголовка не сдетонировала.

"Дело в том, что эта ракета, вот с этим двигателем никогда ничего не сбивала. В этом я абсолютно уверен, безо всяких оговорок. И ее появление на пресс-конференции JIT (пусть даже и с мутными оговорками "мы не вполне уверены, что это обломок от той ракеты") – событие очень странное. Кто им эту трубу принес? Зачем? Где взял? Неужели и зенитные ракеты в "военторге" продают? И почему молчит украинская сторона? Ничего не понимаю",

– удивляется Солонин в своей статье.

Анализируя кадры ракеты, специалист обращает внимание на то, что место крепления носовой части к ракете сохранилось, несмотря на 34 кг взрывчатки, которой заполнен снаряд. Некоторые детали, например, проушины корпуса не подверглись тому воздействию, которому должны были при взрыве.

По словам Солонина, одна госкорпорация провела эксперимент, который показал, какие остаются обломки от сработавшей ракеты. Тот корпус, что представили следователи, разительно отличается по форме.

"Труба эта, судя по полуразрушенному соплу, однажды извергала пламя – или на стендовых испытаниях, или при полигонном запуске ракеты без подрыва боевой части. Но вот к сбитому "Боингу" она имеет только то отношение, что кто-то когда-то зачем-то подкинул ее следственной группе", – утверждает эксперт.

Как подчеркивает издание "ПолитЭксперт", выводы Солонина доказывают факт непричастности Москвы к крушению "Боинга". Ведь у России все ракеты "Бук", выпущенные в тот период времени, утилизированы, а в ВСУ они еще есть. Однако Нидерланды не готовы принимать во внимание данные, которые предоставляла Москва, хотя и в Малайзии уже говорили о том, что доказательств вины России нет.

В лайнере MH17, летевшем из Амстердама в Куала-Лумпур, погибло 298 человек. Как напоминает агентство "ФедералПресс", в июне международная следственная группа назвала имена подозреваемых, которые якобы причастны к крушению самолета. Среди них трое россиян и один украинец. Недавно Украина заявила о том, что задержала водителя автотягача, который якобы перевозил "Бук".