На Крым обрушится страшная буря

Погода подготовила неприятный сюрприз жителям и гостям полуострова

На вторник, 23 июля, и среду, 24 июля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. На полуострове разразится сильная гроза, возможен град и ураганный ветер.



"В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 23 июля, в течение суток 24 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с",

– сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Спасатели порекомендовали воздержаться от поездок по городу, не находиться рядом с большими деревьями и не парковаться под ними, а также закрыть окна и балконы.

Во вторник, 23 июля, в Крыму ожидается +27+32°C, 24 июля похолодает до +24+29°C, сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.