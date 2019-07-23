Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Апокалипсис": Крым засыпало снегом

Фото: www.globallookpress.com
На полуострове разгулялась стихия

Обрушившиеся на Крым мощнейшие ливни – это еще цветочки. Так, например, в Евпаторию засыпало снегом, чему позлорадствовали провокаторы в Сети.  

Известный своими русофобскими постами блогер выложил твит, который сопроводил устрашающими кадрами.

"Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег", – поделился жуткими подробностями интернет-подстрекатель. 

В опубликованном фотоотчете – скриншоты выпуска новостей местного телеканала. На одном из них стоит мужчина по пояс в воде, на другом – женщина, приподняв платье, переходит через дорогу, которая превратилась в ручей.   

Также к публикации приложены кадры с затянутым небом и проливным дождем и виды пляжа с небольшой насыпью снега. 

Напомним, сегодня 23 июля, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Так что, наверняка, непогоду жители и гости полуострова встретили во всеоружии. 

Евпатория, кстати, совсем недавно попадала под удар стихии. Чуть больше недели назад улицы города также тонули в воде. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

Пока "бомбили" Крымский: треснутый мост Кличко вызвал скандал на Украине

Скандальный транспортный объект не прошел архитектурный конкурс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей