"Апокалипсис": Крым засыпало снегом

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Обрушившиеся на Крым мощнейшие ливни – это еще цветочки. Так, например, в Евпаторию засыпало снегом, чему позлорадствовали провокаторы в Сети.
Известный своими русофобскими постами блогер выложил твит, который сопроводил устрашающими кадрами.
"Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег", – поделился жуткими подробностями интернет-подстрекатель.
В опубликованном фотоотчете – скриншоты выпуска новостей местного телеканала. На одном из них стоит мужчина по пояс в воде, на другом – женщина, приподняв платье, переходит через дорогу, которая превратилась в ручей.
Также к публикации приложены кадры с затянутым небом и проливным дождем и виды пляжа с небольшой насыпью снега.
Напомним, сегодня 23 июля, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Так что, наверняка, непогоду жители и гости полуострова встретили во всеоружии.
Евпатория, кстати, совсем недавно попадала под удар стихии. Чуть больше недели назад улицы города также тонули в воде.
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