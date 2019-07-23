"Апокалипсис": Крым засыпало снегом

На полуострове разгулялась стихия

Обрушившиеся на Крым мощнейшие ливни – это еще цветочки. Так, например, в Евпаторию засыпало снегом, чему позлорадствовали провокаторы в Сети.

Известный своими русофобскими постами блогер выложил твит, который сопроводил устрашающими кадрами.

"Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег", – поделился жуткими подробностями интернет-подстрекатель.

В опубликованном фотоотчете – скриншоты выпуска новостей местного телеканала. На одном из них стоит мужчина по пояс в воде, на другом – женщина, приподняв платье, переходит через дорогу, которая превратилась в ручей.

Также к публикации приложены кадры с затянутым небом и проливным дождем и виды пляжа с небольшой насыпью снега.

Напомним, сегодня 23 июля, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. Так что, наверняка, непогоду жители и гости полуострова встретили во всеоружии.

Евпатория, кстати, совсем недавно попадала под удар стихии. Чуть больше недели назад улицы города также тонули в воде.