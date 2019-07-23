Заволновавшимся из-за "Комсомольца" норвежцам указали на иные подводные "кладбища"

На дне Балтийского моря, помимо затонувшей советской подлодки К-278, из-за которой так беспокоится Норвегия по причине возросшего радиационного фона у субмарины, покоятся десятки американских военных кораблей, "набитых бомбами". Об этом сообщил сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.

При этом он не отрицает того факта, что "Комсомолец" действительно может быть источником радиации, поскольку на его борту находилось ядерное оружие и неизвестно, что с реакторами происходит в настоящее время. Однако наша субмарина не единственная, которая может фонить в том регионе.

"Вот, на Балтике там же топили химическое оружие, американцы, там и англичане топили, а наши топили у Готланда, от Лиепаи до Готланда закидали все это химическим вооружением. А сейчас оно проржавело – и начинает выходить эта химия. И на дне Балтийского моря создались огромнейшие озера", – поведал ветеран "Царьграду".

По его словам, в акватории заражается не только рыба, а даже "сине-зеленые водоросли", которых раньше там не было.

Он считает, что для "Комсомольца" необходимо строить саркофаг, как это делается для взорвавшегося 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Но закрывать нужно не только советскую субмарину.

"Ведь американцы с англичанами топили у Борнхольма целые пароходы, набитые бомбами, специально. И там лежат целые корабли, набитые бомбами. Порядка 90 пароходов затоплено, набитых этим химическим вооружением. Ужас", – подчеркнул капитан 1-го ранга.

Ранее Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности распространило фото и видеоматериалы затонувшей 7 апреля 1989 г. советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" проекта 685 "Плавник". Эксперты провели замеры вокруг субмарины и утверждают, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека подлодки в 100 тыс раз превышает норму. Затем норвежские ученые заявили, что радиационный фон там превышен в 800 тыс раз.

