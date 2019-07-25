Директор сгоревшего в Хабаровском крае лагеря проведет остаток лета в СИЗО

Максима Кузнецова взяли под стражу

Руководитель палаточного городка, в котором заживо сгорел один ребенок и трое умерли в больнице, арестован на два месяца. Таким образом, директора лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов пробудет в заточении до 22 сентября, передает ТАСС.

Пожар произошел во вторник, 23 июля, тогда же под стражу попали директор с владельцем лагеря. В результате ЧП погибли 4 ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мальчика, спасавшего из пламени других ребят, представят к госнаграде посмертно, напоминает RT.