Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Директор сгоревшего в Хабаровском крае лагеря проведет остаток лета в СИЗО

Максима Кузнецова взяли под стражу

Руководитель палаточного городка, в котором заживо сгорел один ребенок и трое умерли в больнице, арестован на два месяца. Таким образом, директора лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов пробудет в заточении до 22 сентября, передает ТАСС. 

Пожар произошел во вторник, 23 июля, тогда же под стражу попали директор с владельцем лагеря. В результате ЧП погибли 4 ребенка. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Мальчика, спасавшего из пламени других ребят, представят к госнаграде посмертно, напоминает RT

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Поздравления Путина унизили Зеленского

Борис Джонсон получил благословение от главы РФ, а украинский политик его так и не дождался

"Нафтогаз" заявил о переносе запуска "Северного потока-2"

Киев строит планы насчет российской трубы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей