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Есть свидетель: в деле о терактах 11 сентября в США открылся новый поворот

Фото: www.globallookpress.com
Обвиняемый согласился дать показания

Халид Шейх Мохаммед, подозреваемый в причастности к организации террористических актов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., решил поторговаться за жизнь. Сейчас он находится в американской тюрьме Гуантанамо, ему грозит смертная казнь. Но велика вероятность, что судьи будут менее суровы.

Мохаммед предложил американскому правосудию сделку. Он предоставляет сведения о том, что боевиков "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) спонсировала Саудовская Аравия, а взамен ему гарантируют смягчение наказания. Об этом обвиняемый сообщил в письме, направленном в суд Манхэттена, где рассматривается дело о теракте 9/11, сообщает издание The Wall Street Journal. Без соответствующих гарантий давать свидетельские показания Мохаммед не намерен.

В 2017 г. родственники жертв теракта и несколько страховых компаний направили в суд иск против Эр-Рияда. Они потребовали компенсации, поскольку, по их мнению, боевики "Аль-Каиды" организовали преступление на деньги, полученные от арабского государства, пишет РИА ФАН.

Фото: www.globallookpress.com

Эр-Рияд ранее уже отверг свою причастность к событиям 11 сентября и предупредил, что избавится от всех активов в США, чтобы американская сторона не имела возможности арестовать его счета и имущество ради удовлетворения исков граждан, отмечает телеканал "360".

Террористы "Аль-Каиды" захватили 11 сентября 2001 г. несколько пассажирских самолетов и протаранили ими башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и одно из зданий Пентагона. Во время атаки погибли около 3 тыс.человек, тела большинства из них так и не были найдены.

Фоторепортаж
Америка вспоминает жертв терактов 11 сентября
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Николай ВИКТОРОВ
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