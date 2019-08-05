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Очевидцы раскрыли жуткие подробности ЧП на военном складе под Ачинском

Фото: Дмитрий Скворцов/ТАСС
На улице звучат сирены, люди в панике бегут в бомбоубежище

На территории воинской части в Красноярском крае взрываются боеприпасы. В результате происшествия пострадали 7 человек. Жителей ближайшего города срочно эвакуируют. Очевидцы рассказали о первых минутах жуткого ЧП.

"Взрывы были очень громкие, огромные клубы дыма. Родственники говорят, что в домах всё ходуном ходило, так как проживают на краю города в стороне взрывов",

– цитирует одного из жителей Ачинска RT.

По словам другого свидетеля, из-за взрыва в квартире открылась дверь балкона. На улицах не прекращала звучать сирена.

"У людей паника, никто не знает, что делать", – добавил очевидец.

В Минобороны РФ рассказали, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

"ЧП произошло около 9:00 (13:00 мск) на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения ЦВО, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края", – цитирует представителя ведомства URA.RU.

В Ачинском районе эвакуируют жителей в радиусе 20 км вокруг пожара.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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Взрывы и дым: в Красноярском крае произошло ЧП на складе с боеприпасами

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