Названа причина взрывов в Красноярском крае

На складе продолжают разрываться снаряды

Представитель экстренных служб региона рассказал, что по предварительным данным, ЧП на артиллерийском складе произошло из-за подрыва снаряда.

"Вблизи деревни Каменка произошел подрыв снаряда и пожар на территории артиллерийского склада воинской части",

– цитирует его РИА "Новости".

В данный момент на месте продолжают звучать взрывы. К складу отправили два пожарных поезда для тушения возгорания.

При этом в администрации города Ачинска отметили, что угрозы для жителей нет.

На складе, по словам источника ТАСС, горят 2 площадки для утилизации боеприпасов. Там находятся около 40 тысяч снарядов.

В радиусе 20 километров от места происшествия эвакуируют людей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

"ГУМЧС по Красноярскому краю начало оповещение жителей населенных пунктов, находящихся в близости к военному складу в Ачинске, и экстренную эвакуацию в 20 километрах", – сказал представитель ведомства.

В результате ЧП пострадали 4 человека.