Названа причина взрывов в Красноярском крае

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Представитель экстренных служб региона рассказал, что по предварительным данным, ЧП на артиллерийском складе произошло из-за подрыва снаряда.
"Вблизи деревни Каменка произошел подрыв снаряда и пожар на территории артиллерийского склада воинской части",
– цитирует его РИА "Новости".
В данный момент на месте продолжают звучать взрывы. К складу отправили два пожарных поезда для тушения возгорания.
При этом в администрации города Ачинска отметили, что угрозы для жителей нет.
На складе, по словам источника ТАСС, горят 2 площадки для утилизации боеприпасов. Там находятся около 40 тысяч снарядов.
В радиусе 20 километров от места происшествия эвакуируют людей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
"ГУМЧС по Красноярскому краю начало оповещение жителей населенных пунктов, находящихся в близости к военному складу в Ачинске, и экстренную эвакуацию в 20 километрах", – сказал представитель ведомства.
В результате ЧП пострадали 4 человека.
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