Муть и хлопья: названы признаки плохого вина

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Как отличить плохое вино от хорошего, рассказали эксперты Роскачества. По их словам, оценивать напиток нужно по внешнему виду, запаху, вкусу и общему впечатлению.
"Вино может быть хорошим, очень хорошим или среднего качества", – сообщили специалисты государственной организации. По их мнению, все должны уметь определять недостатки вина и "не употреблять некачественные алкогольные напитки".
Сначала нужно обратить внимание на цвет вина. Оно, по российскому ГОСТу, должно быть чистым и прозрачным, без осадка, "хлопьев" и кристалликов темно-красного цвета. А молодое белое вино – почти бесцветным, слегка золотистым, возможно, с легким зеленоватым или лимонным оттенком, но, если отливает янтарем, похожим на нерафинированное подсолнечное масло, брать его не стоит.
В плохих винах может содержаться повышенное количество "летучих кислот". Их легко определить по резким "уксусным" оттенкам в аромате.
Кислород, отметили эксперты Роскачества, – главный враг белого вина. На его наличие укажут запахи моченого яблока, старого погреба, подгнившей листвы.
Также у алкогольных напитков существует "болезнь пробки". Запах мокрого картона вызывает вещество трихлоранизол, которое поражает натуральную пробку, изготавливаемую из коры дуба особой породы.
Жжение в горле при первом глотке – еще один признак высокого уровня летучих кислот, избытка диоксида серы, которым защищают вино от окисления и проблем с микробиологией. Такой напиток тоже лучше не покупать, передает "МИР24".
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