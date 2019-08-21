Гражданство США по рождению отменят

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Хозяин Белого дома Данальд Трамп заявил, что сдержит данное прошлогодней осенью обещание.
И тогда стать полноправным американцем будет не так-то просто. Речь идет об отмене гражданства США по факту рождения в данном государстве.
"Мы рассматриваем это всерьез", – заверил Трамп, передает РИА "Новости".
"И окажется, что Обама уже не экс-президент", – сострил читатель агенства.
Впрочем, о столь решительном шаге мистер президент поговаривал и раньше. Так, в конце октября 2018 года он намеревался издать закон, который отменит раздачу таких ценных американских паспортов направо и налево. Согласно гипотетическому документу, их не смогут получать дети незарегистрированных мигрантов.
В частности, рвутся рожать в США россиянки. За океаном на этом процессе построен целый бизнес.
Спецпредставитель планирует сосредоточиться на работе с КНДР
Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой