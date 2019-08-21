Гражданство США по рождению отменят

Американцев станет меньше

Хозяин Белого дома Данальд Трамп заявил, что сдержит данное прошлогодней осенью обещание.

И тогда стать полноправным американцем будет не так-то просто. Речь идет об отмене гражданства США по факту рождения в данном государстве.

"Мы рассматриваем это всерьез", – заверил Трамп, передает РИА "Новости".

"И окажется, что Обама уже не экс-президент", – сострил читатель агенства.



Впрочем, о столь решительном шаге мистер президент поговаривал и раньше. Так, в конце октября 2018 года он намеревался издать закон, который отменит раздачу таких ценных американских паспортов направо и налево. Согласно гипотетическому документу, их не смогут получать дети незарегистрированных мигрантов.

В частности, рвутся рожать в США россиянки. За океаном на этом процессе построен целый бизнес.

