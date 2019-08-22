Минтруд воспринял всерьез идею четырехдневной рабочей недели

Свой ответ ведомство даст до октября

Насколько сокращение рабочей недели повлияет на производительность труда и социальное состояние российского общества, в ближайший месяц должен оценить Минтруд.

Ранее с инициативой сделать рабочими 4 из 7 дней выступил на Международной конференции труда в Женеве премьер Дмитрий Медведев. Он отметил, что с развитием технологического прогресса люди смогут больше времени посвящать досугу. В качестве примера он привел опыт основателя компании Ford Генри Форда, который довел рабочую неделю своих сотрудников с 48 до 40 часов, при этом производительность труда только возросла.

В поддержку этой идеи выступила Организация независимых профсоюзов. А вот мнения экспертов разделились. С одной стороны, люди смогут больше времени уделять детям, собственному развитию, здоровью. С другой, будут больше это здоровье и подрывать, указывает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

"Если мы просто разделим нынешние 40 часов в неделю не на 5, а на 4 дня, придется работать по 10 часов. Помимо того, что это непривычно, повысится интенсивность труда, будет выше износ организма сотрудника, а следовательно, рост и профессиональной, и общей заболеваемости", - отметил он в интервью "Известиям".

Если правительство решит переписать Трудовой кодекс и разрешит сократить на 20% рабочее время в принципе, то на столько же уменьшится объем производства товаров и услуг. "Примерно на 20% может сократиться и ВВП", - предположил Щербаков.

По мнению экспертов, короткая рабочая неделя больше всего понравится тем, кто занимается интеллектуальным трудом. Люди, чья получка зависит от количества отработанных часов, будут недовольны, пишет "Царьград".

Минтруд должен дать свою оценку инициативы главы правительства РФ до 30 сентября.