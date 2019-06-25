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Экономический рост государства невозможен, пока население не будет получать за свой труд достойную плату. В этом убежден первый зампред думского Комитета по контролю и регламенту, депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.
Он отметил, что многие россияне сейчас зарабатывают по 11-15 тыс.руб. в месяц:
"Никакой экономический прорыв с такой зарплатой быть не может. На что завязана зарплата? На потребительскую корзину. Вот он - главный тормоз", – цитирует "Дума ТВ" депутата.
В связи с этим в среду, 26 июня, состоятся экспертные слушания на тему "Научно обоснованная потребительская корзина в РФ". В мероприятии примут участие парламентарии Госдумы и Совета Федерации, эксперты, представители правительства и исполнительных органов власти.
Ранее в Госдуме состоялись большие парламентские слушания по вопросам образования в России.
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