Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российские учителя работают за двоих

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Госдуме отметили высокую нагрузку на педагогов

Российские учителя работают больше, чем их коллеги в других странах мира. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в ходе больших парламентских слушаний в Госдуме 24 июня.

"В 2016 году нагрузка составляла 1,3 ставки, в конце прошлого года выросла до 1,38 ставки. … В некоторых регионах нагрузка достигает 1,78", – цитирует "Дума ТВ" министра.

Васильева отметила, что выпускники педагогических вузов зачастую боятся идти работать в школу, потому что "стандарт предусматривает 50 часов практики". Поэтому сейчас большинство учителей (39%) – это люди старше 50 лет.

Ольга Васильева. Фото: www.globallookpress.com

Повлиять на ситуацию призвана, в частности, программа "Земский учитель". Она стартует с 2020 г. и направлена на привлечение молодых педагогов в сельскую местность, рассказала Васильева.

Очередные большие парламентские слушания в Госдуме посвящены обсуждению "Мер по повышению качества образования в Российской Федерации".

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Югославский вариант": Украина развалится на части

Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе

На Украине нашли виновных в Чернобыльской трагедии

К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей