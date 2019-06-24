Российские учителя работают за двоих

В Госдуме отметили высокую нагрузку на педагогов

Российские учителя работают больше, чем их коллеги в других странах мира. Об этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева в ходе больших парламентских слушаний в Госдуме 24 июня.

"В 2016 году нагрузка составляла 1,3 ставки, в конце прошлого года выросла до 1,38 ставки. … В некоторых регионах нагрузка достигает 1,78", – цитирует "Дума ТВ" министра.

Васильева отметила, что выпускники педагогических вузов зачастую боятся идти работать в школу, потому что "стандарт предусматривает 50 часов практики". Поэтому сейчас большинство учителей (39%) – это люди старше 50 лет.

Повлиять на ситуацию призвана, в частности, программа "Земский учитель". Она стартует с 2020 г. и направлена на привлечение молодых педагогов в сельскую местность, рассказала Васильева.

Очередные большие парламентские слушания в Госдуме посвящены обсуждению "Мер по повышению качества образования в Российской Федерации".