Взять и отменить: российских выпускников хотят освободить от ЕГЭ

В Госдуме призвали упразднить все без исключения испытания для школьников, предложив достойную альтернативу

Фракция ЛДПР выступила с новой инициативой. Ее представитель, зампред Комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов предложил отменить Единый госэкзамен (ЕГЭ), который с 2004 года обеспечивает дополнительными трудностями и нервотрепкой российских выпускников.

Испытания для выпускников, по мнению парламентария, увы, не гарантируют развитие личностного потенциала. Между тем именно такая задача стоит перед современным качественным образованием. Впрочем, по словам депутата, вступительные экзамены в вузы нужно также взять и отменить.

"Выпускники должны приходить через предпрофильные классы, (...) выбирать себе профилизацию, а потом приходить в университет и выполнять те или иные задания, выявляя свой творческий и технический потенциал",

– пояснил законодатель, передает "Дума ТВ". Он отметил, что подобная практика используется в ряде российских регионов.

Напомним, сегодня, 24 июня, в Госдуме обсуждались пробелы в сфере образования. Назревшие вопросы поднимали парламентарии, эксперты, педагоги и представители исполнительной власти.

Ранее думский спикер Вячеслав Володин заявил о том, что все школьники должны быть обеспечены питанием.