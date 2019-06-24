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Горячими завтраками накормят всех школьников

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Госдума подготовила соответствующий законопроект

Все дети должны быть обеспечены питанием в школе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе больших парламентских слушаний "О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации", состоявшихся в Госдуме 24 июня, министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в 2019 г. на организованное школьное питание направлено в общей сложности почти 90 млрд рублей. Из них около 30 млрд руб. поступило из бюджетов субъектов РФ, 18 млрд руб. из муниципальных бюджетов и 41 млрд руб. – из внебюджетных источников, передает "Дума ТВ".

Между тем, в некоторых регионах отмечаются сложности с горячим питанием для школьников.

Ольга Васильева. Фото: duma.gov.ru

"На сегодняшний день не во всех регионах удается накормить завтраками даже детей из малообеспеченных семей", - признала министр, отметив, что в большинстве регионов эта задача все-таки успешно решена.

Спикер парламента, в свою очередь, указал, что не нужно делать различий между детьми из разных семей. Необходимо обеспечить стандарт по питанию для всех. В связи с этим депутаты уже разработали соответствующий законопроект, сообщил Володин. Документ в настоящее время направлен в правительство. 

Парламентарии, эксперты, педагоги и представители исполнительной власти обсуждают в понедельник, 24 июня, в Госдуме проблемы сферы образования в России. Ранее в нижней палате парламента VII созыва в таком формате обсуждали вопросы совершенствования пенсионной системы, защиты прав дольщиков и др.

Николай ВИКТОРОВ
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