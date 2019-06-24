Выбрались из демографической ямы: российские вузы сохранят бюджетные места

В Госдуме выступили против перехода на платное образование

Представители нижней палаты парламента не позволят, чтобы в российских вузах сократилось количество бюджетных мест, пообещал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. Соответствующие поправки будут прописаны в законе. Инициативу должны поддержать все думские фракции, заверил парламентарий.

"Я уверен, что мы соответствующие изменения внесем и не допустим того, чтобы количество бюджетных мест в вузах сократилось",

– рассказал Мельников в интервью корреспонденту "Дума ТВ".

Ранее сообщалось, что к 2024 году число студентов-бюджетников уменьшится на 17%, хотя абитуриентов станет больше на 15%. О прогнозе писали "Известия". Предполагалось, что на 10 тысяч желающих учиться в вузе в возрасте от 17 до 30 лет будет лишь 800 бесплатных мест. По словам главы Комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова, данная установка осталась в прошлом.

"Так вот, эта формула действовала, когда была демографическая яма, сейчас мы из нее выбираемся и она [формула] будет пересмотрена, поэтому никакого сокращения количества бюджетных мест не будет",

– резюмировал Никонов.

Напомним, сегодня, 24 июня, актуальные и проблемные вопросы в сфере образования обсуждали в Госдуме парламентарии, эксперты, педагоги и представители исполнительной власти.