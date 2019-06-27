Женщины в сельской местности будут работать меньше

Депутаты внесут изменения в Трудовой кодекс

Рабочую неделю сельских тружениц сократят с 40 до 36 часов. Эту инициативу, выдвинутую председателем Госдумы Вячеславом Володиным и депутатами от фракции "Единая Россия", парламентарии поддержали в первом чтении в четверг, 27 июня.

"Законопроектом мы гарантируем женщинам, проживающим и работающим в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. При этом оплата будет оставаться такой же, как и при полной рабочей неделе", – цитирует "Дума ТВ" спикера.

Сейчас по Трудовому кодексу обычная продолжительность рабочей недели в России составляет 40 часов. Если законопроект будет принят, в ТК внесут соответствующие изменения.